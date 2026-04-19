Lutto cittadino a Favara: 25enne accoltellato ed ucciso a Pavia

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a morte a Pavia. “Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo alla nuda umanita’, e questo e’ purtroppo uno di quelli. La tragedia che ha colpito il nostro giovane concittadino a Pavia ci lascia svuotati, impotenti, davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione e che stamattina ha ammutolito Favara”, ha dichiarato il primo cittadino. “Non e’ solo una vita che si interrompe, e’ un ragazzo che viene derubato della propria luce. E’ la nostra comunita’ che perde un pezzo di futuro”, ha aggiunto stringendosi ai familiari. Il Favara Calcio, dove il giovane aveva militato, lo ha ricordato come “un ragazzo perbene, uno sportivo, un esempio di educazione e passione”. La societa’ ha lanciato un appello contro la violenza giovanile: “Serve una scossa. Serve responsabilita'”. Sui social gli amici scrivono: “Abbiamo il cuore a pezzi”. Proseguono le indagini della polizia di Pavia

Secondo la prima, sommaria ricostruzione, Gabriele Vaccaro sarebbe stato aggredito questa notte, verso le 3,30, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Originario di Favara (Agrigento), si era trasferito da anni in provincia di Pavia, era domiciliato a Broni e lavorava a Stradella. Le indagini per risalire agli autori dell’aggressione sono condotte dalla polizia.

Il 25enne, dai primi accertamenti medico-legali, sembra sia stato colpito al collo con un cacciavite. Oltre a lui è stato lievemente ferito all’addome uno dei due amici, che erano con lui. I tre avevano trascorso una serata in un locale cittadino. L’aggressione è avvenuta dopo una discussione con un altro gruppo vicino alla colonnina per il pagamento del parcheggio. I due amici hanno riportato a casa il 25enne, pensando di riuscire a tamponargli la ferita. Una volta resisi conto della gravità della situazione, hanno chiesto aiuto. Vaccaro è stato trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma è morto in sala operatoria. La polizia ha già sentito gli amici della vittima. Decisivo sarà anche l’esame delle telecamere presenti nell’area.