Serie D. Alla Nissa basta un tempo per liquidare 3-0 l’Enna e confermarsi capolista a pari con il Savoia

E’ bastato appena un tempo alla Nissa per regolare nettamente l’Enna. Il derby delle due provincie, tanto atteso e tanto temuto, dopo 45 minuti di targa quasi completamente Nissa s’è chiuso, riducendo la ripresa a mera accademia di una squadra come quella di Ciccio Di Gaetano apparsa in grande spolvero contro un Enna che, pure, s’era presentata al “Tomaselli” intenzionata a far bene. A conferma di ciò l’occasione avuta dopo due minuti di gioco da Gabrielli che, presentatosi solo davanti a Castelnuovo, s’è fatto respingere il pallone dal portiere nisseno.

Un intervento che sembrava preludere a ben altro sviluppo del match, e invece da lì la Nissa ha cominciato a macinare gioco e avversari confezionando una vittoria tanto netta quanto meritata. A dare il “la” alla vittoria della Nissa è stato un De Felice formato “rapace del gol”. Al 13’ l’attaccante biancoscudato al culmine di un calcio d’angolo battuto da Rotulo, è riuscito, da terra, a ingannare il diretto avversario e il portiere con una conclusione che s’è infilata alle spalle dell’estremo difensore ennese.

Il raddoppio è stato opera alquanto pregevole di Rotulo che ha raccolto alla perfezione un traversone di Rapisarda battendo di destro il portiere ospite. Quando ormai mancava un minuto alla fine del primo tempo il terzo gol con Cusumano che lancia millimetricamente De Felice che aggancia e lascia partire una conclusione spettacolare che finisce la sua corsa in fondo al sacco.

Nella ripresa, con tre gol di vantaggio, la Nissa gestisce il match senza eccessivi patemi. Potrebbero quadruplicare Kragl, Rotulo e Sarao, ma alla fine il risultato è rimasto fermo sul 3-0 fissato nella prima frazione di gioco per la gioia degli oltre 2500 tifosi della Nissa che hanno affollato il Tomaselli in una giornata che ha visto la Nissa confermare il proprio primato in classifica con 63 punti a pari merito con il Savoia che ha vinto con analogo risultato della Nissa contro la Nuova Igea Virtus.

La sfida ora prosegue domenica prossima quando la Nissa sarà in trasferta contro il Sambiase e, sempre in trasferta, il Savoia giocherà contro l’Athletic Palermo.