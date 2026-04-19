Scoperta un’attività di spaccio ‘casalinga’ nel Catanese, arrestata 38enne

Scoperta un’attività di spaccio ‘casalinga’ a Pedara, in provincia di Catania. Un 58enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una 38enne è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio e di Acireale, sulla scorta di una pregressa attività info-investigativa che convogliava i sospetti di un’attività di spaccio a casa, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania), hanno raggiunto un’abitazione nel centro di Pedara. Dopo aver predisposto un monitoraggio da parte di militari dell’Arma in borghese, altri militari in divisa si sono posizionati in una zona defilata rispetto all’abitazione in modo tale da poter intervenire velocemente in caso di necessità. Dopo qualche minuto, a metà mattinata, i Carabinieri si sono presentati alla porta di ingresso che ha aperto un uomo, identificato poi per un 52enne sospettato di avere intrapreso attività illegali in casa.Durante le fasi di accesso il 52enne, informato che a breve sarebbe iniziata una perquisizione, ha riferito che nell’appartamento era presente anche la compagna, 38enne. I militari hanno constatato che la donna si era chiusa in bagno e che, nonostante gli inviti ad aprire la porta, non era intenzionata ad uscire.Avuto comunque accesso al bagno, i carabinieri hanno accertato che nel wc c’erano ancora tracce e residui di cocaina ed una bustina di plastica vuota che galleggiava. Alla donna è stato trovato un involucro con 16 grammi di cocaina che ancora teneva in una mano, mentre, 7 grammi di marijuana erano nascosti dietro ad un flacone di detersivo su una mensola.Le operazioni di ricerca hanno dato modo di recuperare anche una bilancia di precisione perfettamente funzionante e la somma di denaro di 5.350 euro, nascosta sotto un tavolino di legno nel salone soggiorno. Nella stessa stanza, nascosti sotto un vaso di terracotta, erano nascosti altri 1.300 euro. Ed ancora, su un mobile nella zona ingresso, sono state trovate delle pistole giocattolo prive di tappo rosso e una balestra di libera vendita.Lo stupefacente ed il denaro, ritenuti provento dell’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro.