San Cataldo. Rientrati i valori di torbidità dell’acqua, riprende la distribuzione idrica: ecco il calendario

Si informa la cittadinanza che i valori di torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi del Comune di San Cataldo sono rientrati nei parametri previsti. Pertanto, è stata programmata la ripresa della distribuzione idrica secondo il seguente calendario:
Domenica 19 aprile: zone 1, 4, 5 e 6
Lunedì 20 aprile: zone 2, 3, 6 e 7
A partire da tali turnazioni, il servizio tornerà alla normale distribuzione. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante la gestione della criticità, scrive in una nota Caltaqua.