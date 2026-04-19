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San Cataldo. Rientrati i valori di torbidità dell’acqua, riprende la distribuzione idrica: ecco il calendario

Redazione 3

San Cataldo. Rientrati i valori di torbidità dell’acqua, riprende la distribuzione idrica: ecco il calendario

Dom, 19/04/2026 - 08:54

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Si informa la cittadinanza che i valori di torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi del Comune di San Cataldo sono rientrati nei parametri previsti. Pertanto, è stata programmata la ripresa della distribuzione idrica secondo il seguente calendario:

Domenica 19 aprile: zone 1, 4, 5 e 6

Lunedì 20 aprile: zone 2, 3, 6 e 7

A partire da tali turnazioni, il servizio tornerà alla normale distribuzione. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante la gestione della criticità, scrive in una nota Caltaqua.

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