Meloni: “Vicinanza a poliziotto ferito a corteo anarchici, violenza non ci intimidisce”

Esprimo “la mia solidarieta’ e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarieta’ ad Alfredo Cospito”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il governo e’ al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrera’ di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura”, aggiunge