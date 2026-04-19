Milena, presentato il volume “SOS Sicilia Centrale. Un territorio ferito tra criticità e potenzialità”

Dopo Caltanissetta, Enna e Mazzarino, un’altra presentazione del volume “SOS Sicilia Centrale. Un territorio ferito tra criticità e potenzialità”, sabato 18 aprile, a Milena. Una presentazione che è anche preziosa occasione di confronto e dibattito, con i cittadini e le istituzioni locali, sulle politiche di gestione del nostro patrimonio culturale. L’incontro ha avuto luogo nella Biblioteca Comunale “Leonardo Sciascia” di Milena, nella sala dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino.Come è ormai tristemente noto, i centri interni della Sicilia e, in particolare, quelli della Sicilia centrale, come Caltanissetta ed Enna, rischiano, tra pochi anni, un vero e proprio tracollo economico, sociale e culturale. Da tempo ormai la situazione è diventata insostenibile e si sta assistendo a un progressivo e inarrestabile processo di degrado e di abbandono che riguarda innanzitutto le infrastrutture, praticamente inesistenti, e in secondo luogo la mancanza di un concreto progetto di sviluppo economico che possa garantire un futuro a queste aree depresse delle quali il governo regionale e quello nazionale sembrano essersi completamente dimenticati.

Abbandono, degrado e quella che si può a buon diritto definire una vera e propria damnatio memoria e riguardano anche e soprattutto il ricchissimo patrimonio culturale di questo sfortunato territorio che, nonostante le numerose denunce delle associazioni culturali di volontariato, continua a essere sotto attacco. Il fenomeno, che nel corso dei decenni ha causato un enorme danno al patrimonio storico e artistico della nostra terra, non è facilmente arginabile perché serve una costante attenzione e manutenzione dei siti atta alla loro fruibilità.Si continua a pagare ciò che la politica degli ultimi anni ha continuato a ignorare, non ascoltando le incessanti richieste di incremento di archeologi, restauratori, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte e di operatori culturali nelle Soprintendenze (organo preposto alla tutela del patrimonio culturale), nei Parchi Archeologici, nei Musei, nelle Gallerie d’Arte, nelle Biblioteche, negli Archivi, andando anzi nella direzione opposta con provvedimenti che mirano al loro depotenziamento, come il decreto 9/22 con cui il governo regionale ha soppresso le sezioni tecnico-scientifiche, andando peraltro contra legem.

Questa tragica situazione ha suscitato da tempo la viva preoccupazione di alcune Associazioni culturali, operanti nel territorio, che, da qualche anno, si stanno battendo affinché la memoria materiale, la bellezza, la storia che fondano la nostra stessa società non vadano perdute.Dopo aver sollecitato e denunciato attraverso conferenze, video, esposti, comunicati stampa, incontri, disponibilità alla collaborazione a titolo volontario, le Associazioni, afferenti al gruppo SOS Sicilia Centrale, hanno pubblicato un volume, presentato già a Caltanissetta, Enna (il 13 giugno e il 22 ottobre 2025) e Mazzarino (il 24 gennaio 2026), che denuncia le criticità e, al contempo, evidenzia le potenzialità inespresse di un territorio ricco di risorse e di opportunità da (ri)scoprire, con l’auspicio che possa diventare uno strumento utile per far conoscere lo stato di quei luoghi che chiedono da tempo, a gran voce, interventi urgenti e salvare dall’oblio le testimonianze di un passato da lasciare in eredità alle future generazioni.Il volume, edito da Edizioni Lussografica, dall’emblematico titolo “SOS Sicilia Centrale. Un territorio ferito. Tra criticità e potenzialità”, è stato dunque presentato a Milena, sabato 18 aprile 2026, nella sala conferenze “Falcone-Borsellino” della Biblioteca Comunale “Leonardo Sciascia”. Sono intervenuti Claudio Salvatore Cipolla – sindaco di Milena, Salvatore Granata – Edizioni Lussografica e Carmelo Vitellaro – Il Circo Pace e Bene. Presenti alcuni degli autori del volume: Marina Castiglione, Stefania D’Angelo, Leandro Janni, Luca Miccichè, Simona Modeo. L’evento è stato dedicato alla memoria di uno degli autori del volume, Gero Difrancesco, noto studioso originario di Sutera, condirettore della Rivista di Studi Storici Siciliani, recentemente scomparso.Le Associazioni che compongono SOS Sicilia Centrale sono: Pro Loco di Caltanissetta, Italia Nostra Sicilia, Associazione Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Associazione Trinasoteira, Comitato di Quartiere di Gibil Habib, piùCittà, Rivista di Studi Storici Siciliani, SiciliAntica, Società Dante Alighieri di Caltanissetta.