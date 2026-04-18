Regionali, sondaggio “La Sicilia”: Schifani il candidato più forte

Il Governatore siciliano Renato Schifani, come scrive oggi il quotidiano ‘La SICILIA‘, sarebbe il candidato più forte da battere alle prossime elezioni regionali, che si terranno nell’autunno del 2027.
Il quotidiano pubblica un sondaggio che analizza i possibili scenari della corsa a Palazzo d’Orléans: nelle intenzioni di voto l’attuale presidente della Regione raccoglie il 19,2%, seguito da Cateno De Luca con il 14,3% e da Giorgio Mulè con l’11,3%. Gaetano Galvagno si attesta al 9,2%. L’indagine è stata realizzata dall’istituto Lab21