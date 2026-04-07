Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2026, l’assessore Pasqualino: “Ultimi giorni per la scelta delle aree tematiche, invito tutti i cittadini a votare”

Ultima settimana per esprimere una preferenza in merito alle aree tematiche che guideranno le azioni di interesse comune e la spinta progettuale dei cittadini di Caltanissetta per il 2026.Il termine conclusivo per accedere alla prima consultazione del Bilancio Partecipativo, infatti, è fissato per mercoledì 15 aprile 2026.Il Bilancio Partecipativo rappresenta un’occasione molto importante per i residenti di incidere direttamente sulle scelte dell’Amministrazione. Per l’edizione 2026, l’Ente ha messo a disposizione una somma complessiva di 37.100,00 euro, destinata al finanziamento di 7 progetti che verranno sviluppati sulla base delle tre macro-aree più votate dai cittadini. L’assessore alla Partecipazione Civica, Ermanno Pasqualino, ha voluto rivolgere un invito accorato alla comunità: “Invito tutti i nisseni a votare numerosi entro il termine ultimo del 15 aprile. Ogni singola preferenza è un segnale di cura verso la collettività e uno strumento potente per decidere insieme quali priorità dare al nostro territorio e quali iniziative realizzare.Il Bilancio Partecipativo, infatti, non è solo una procedura amministrativa, ma un autentico esercizio di democrazia diretta. Sentiamoci tutti attori protagonisti della crescita di Caltanissetta: la partecipazione è il mezzo che trasforma le idee in realtà”.

CHI PUÒ VOTARE. Il voto è aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Caltanissetta che abbiano compiuto il 16° anno di età. Una concreta possibilità anche per ragazze e ragazzi non ancora maggiorenni di essere coinvolti nel disegno del futuro della propria città.

COME VOTARE. Ogni cittadino residente nel Comune di Caltanissetta, a partire dai 16 anni di età, potrà esprimere una sola preferenza dell’area di suo interesse.Le tre che riceveranno il maggior numero di voti verranno indicate come macrocategorie per la strutturazione dei singoli progetti.Sarà possibile esprimere la preferenza fino alle ore 24:00 del 15/04/2026, attraverso le seguenti modalità.OnlineAccedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) all’indirizzo https://caltanissetta.comunelive.it nella sezione “Partecipazione Civica – strumento Bilancio Partecipativo”, seguendo le relative indicazioni.In presenza- Recandosi all’ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Caltanissetta, sito in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e di pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00;- All’Infopoint della PROLOCO, che si trova in Corso Umberto I n. 138, aperto tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00, dal lunedì alla domenica.

PER APPROFONDIRE. La legge n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1 della Regione Siciliana impone l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite dalla Regione stessa per spese correnti con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune.