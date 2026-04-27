Caltanissetta. All’Itet “Rapisardi” incontro sull’educazione finanziaria promosso da Trading Bull Club ed Elementi Design

CALTANISSETTA. Fino a pochi giorni fa, l’educazione finanziaria restava per molti studenti un concetto distante, spesso confinato tra definizioni teoriche e formule astratte. Poi arriva l’aula, quella reale: circa 80 studenti, attenzione alta, partecipazione concreta. Ed è proprio lì che il tema prende forma.

All’ITET Rapisardi – Da Vinci di Caltanissetta si è svolto un intervento dedicato all’orientamento e alla finanza, promosso dall’associazione Trading Bull Club ed Elementi Design. Un incontro che ha scelto di abbandonare il linguaggio accademico per adottarne uno più diretto, concreto, vicino alla realtà che i ragazzi si troveranno ad affrontare.

Il punto di partenza è stato chiaro: – ha dichiarato il Presidente Adriano Nicosia -oggi i mercati finanziari non sono più un ambito riservato a pochi specialisti. Sono accessibili, digitali, veloci. E proprio per questo, richiedono consapevolezza.

Durante l’incontro si è parlato di organizzazione, di dinamiche di mercato, di criptovalute, di sicurezza digitale e di nuove professioni legate alla tokenizzazione degli asset con gli interventi di Alberto Maira e Gionathan Falzone.

Non una lezione frontale, ma un’esperienza interattiva. Le slide hanno fatto da guida, mentre esempi pratici e simulazioni hanno trasformato concetti complessi in situazioni riconoscibili. Particolarmente efficace l’utilizzo di Kahoot!, che ha coinvolto gli studenti in un quiz in tempo reale, portandoli a confrontarsi direttamente con le proprie percezioni sul rischio, sul comportamento nei mercati e sulle scelte finanziarie.

È proprio in quei momenti che emerge il dato più interessante: non ciò che gli studenti sanno, ma come reagiscono. Emozione, intuizione, imitazione. Le stesse dinamiche che, nei mercati reali, spesso determinano errori e perdite.

L’intervento ha quindi ribaltato la prospettiva. Non “come guadagnare”, ma “come evitare di comportarsi come la maggior parte delle persone”. Un cambio di approccio che sposta l’attenzione dalla tecnica alla consapevolezza. L’interesse mostrato dagli studenti — partecipazione attiva, domande, attenzione costante — conferma quanto il tema sia attuale e sentito. In un contesto economico sempre più complesso, la capacità di comprendere i meccanismi finanziari diventa una competenza trasversale, non più opzionale.

L’iniziativa si inserisce così in un percorso più ampio: avvicinare i giovani a una gestione più consapevole delle proprie risorse, fornendo strumenti di lettura prima ancora che risposte definitive. Perché il vero punto non è prevedere il futuro dei mercati. È arrivarci preparati.