Automobile Club Caltanissetta, il 9 aprile premiazione dei Campionati Sociali 2025: ecco i vincitori dei titoli assoluti che saranno premiati

L’Automobile Club premia i propri soci conduttori. Il 9 Aprile 2026 alle ore 18:30 presso il Palazzo Moncada “sala degli Oratori” il Presidente dell’A.C. Caltanissetta Avv. Carlo Alessi procederà alla consegna dei riconoscimenti a tutti i 60 soci su 150 che hanno voluto partecipare al Campionato Sociale, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’Ente, del Direttore dell’A.C. Dott. Giuseppe Sicari e del Fiduciario Acisport Maurizio Giugno.

Nel 2025 il prestigioso riconoscimento di Pioniere dell’Automobilismo Nisseno viene assegnato a Santo Ferraro, figura di assoluto rilievo del panorama motoristico nisseno. Pilota di grande talento e passione, Santo Ferraro ha saputo proseguire e valorizzare una tradizione familiare che ha segnato la storia dell’automobilismo locale, raccogliendo l’eredità dell’indimenticato padre Nenè Ferraro, già insignito dello stesso titolo, e condividendo con il fratello Massimo un percorso sportivo di eccellenza.











Apprezzato unanimemente per le sue straordinarie doti agonistiche, ha costruito una carriera lunga e brillante, costellata di successi e riconoscimenti di prestigio. Dal 1977 a oggi ha affrontato quasi cinquecento competizioni, distinguendosi sia nelle gare in salita sia in circuito, e ottenendo titoli nazionali e risultati di assoluto valore in numerose categorie, dalle vetture turismo alle sport prototipo. Un percorso sportivo che rappresenta con orgoglio i valori, la passione e la tradizione dell’automobilismo nisseno.

Di seguito i vincitori dei titoli assoluti che saranno premiati:

Lombardo Angelo – Campione Sociale 2025 – Kart

Di Caro Andrea – Campione Sociale 2025 – Velocità in salita

Capizzi Pasquale – Campione Sociale 2025 – Velocità in salita Autostoriche

Nicoletti Marco – Campione Sociale 2025 – Rally 1° conduttore

Lo Monaco Michele – Campione Sociale 2025 – Rally 2° Conduttore

Russo Giovanni Samuel – Campione Sociale 2025 Slalom