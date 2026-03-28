Sport, Mauriello (Meritocrazia Italia): “Merito sia parte integrante dell’azione sportiva”

(Adnkronos) – “Con il pacchetto di riforme, che presenteremo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, così come a tutti gli organi istituzionali che regolano lo sport in Italia, cercheremo di dare una spinta forte affinché il merito sia parte integrante dell'azione sportiva”. Così Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia in occasione della consueta Direzione Nazionale che il Movimento organizza ogni anno tra fine inverno e inizio primavera e che quest’anno, per la prima volta, raduna tutta la dirigenza nel capoluogo lombardo. Il titolo dell’evento che ha preso il via a Milano è “L’ordinamento sportivo dopo l’art. 33 Cost. – il trionfo del merito anche a livello costituzionale" e fa riferimento alla riforma del 2023 con cui la pratica sportiva è entrata a far parte della Costituzione italiana come ‘valore individuale e sociale per il benessere fisico e psicologico delle persone’. “Nello sport italiano c'è meritocrazia, ma non ovunque. Nel tennis ce n’è tanta, nel calcio no. Bisogna trovare un punto di equilibrio. Inoltre, lo sport italiano non sta vivendo il suo momento di massimo splendore, alcuni sport ci stanno dando tante soddisfazioni, come lo sci e il tennis, ma il calcio no. – spiega – Anno dopo anno, credo che le istituzioni si stiano allontanando dal concetto di sport, sportivi e tifosi. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che sono state organizzate competizioni sportive a Pasqua, perché il dio denaro vale di più della Passione, della famiglia, dello stare insieme”. “La scelta del tema di questa edizione è ricaduta sullo sport perché non vogliamo che esso sia una nicchia, una lobby, in cui conta solo la valutazione economica – conclude – ma desideriamo che sia ciò che insegna: l’essere amici pur essendo in competizione e l’avere un progetto comune alla società. Questo vuole essere un momento per creare una discussione e un’integrazione di contenuti che” stimoli “la collettività ad interessarsi dello sport, anche a livello istituzionale”.

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