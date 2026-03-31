Sicilia, Tamajo: “Il programma Patic è un passo concreto per sostenere la crescita delle nostre startup”

“Il programma di accelerazione Patic 2026 è un passo concreto per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Sicilia e sostenere la crescita delle nostre startup”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, annunciando la presentazione del programma alla stampa per oggi alle 10.30 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Siciliana e promossa dalla società Sispi. “Con il Palermo Technology Innovation Center – aggiunge Tamajo – vogliamo creare opportunità reali per i giovani, attrarre investimenti e accompagnare le imprese siciliane nei processi di trasformazione digitale. Palermo e la Sicilia possono diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’innovazione”. Il programma costituisce un passo strategico per la trasformazione digitale del territorio, è realizzato con il supporto di Zest Innovation e SkillforEquity e coinvolgerà dieci startup in un percorso intensivo di tre mesi finalizzato alla preparazione al fundraising. (Red-Lab/Labitalia)