Sicilia, De Luca: “Aperti al Campo largo e al Cdx senza Schifani”

“Prima definiamo il programma e i pilastri del nuovo ‘modello di Sicilia’, poi si scegliera’ il candidato presidente. Il tema non e’ il metodo di selezione, ma la visione della Sicilia”. Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ospite a “L’Intervista” in onda su Rei Tv. “L’obiettivo – ha spiegato – e’ aprire una fase costituente con chi ci sta, per un governo di emergenza fuori dalle logiche di partito, sul modello del governo nazionale guidato da Mario Draghi. Siamo aperti sia al cosiddetto campo largo, sia a un eventuale dialogo con il centrodestra, ma con una condizione chiara: Renato Schifani deve andare in pensione, la sua e’ stata un’esperienza fallimentare. Senza il rinnovamento della leadership del centrodestra non ci sono le condizioni per alcuna interlocuzione”. (AGI)