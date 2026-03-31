Sicilia, bocciato decreto che ridisegna la rete ospedaliera

Il governo Meloni ha bocciato il decreto che ridisegna la rete ospedaliera in Sicilia, giudicata come piena di “numerosi disallineamenti e incongruenze”. Lo rende noto la Repubblica, sottolineando che la bocciatura arriva già nella fase istruttoria dal dipartimento Programmazione del ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci. In una lettera di due pagine i funzionari chiariscono che la documentazione trasmessa dalla Regione non consente “di procedere a una corretta e compiuta istruttoria per la valutazione da parte del Tavolo”. “Nell’invitare fermamente la Regione — conclude il documento firmato dal direttore generale, Walter Bergamaschi — a consegnare una documentazione analitica completa, corretta ed effettivamente rappresentativa della delibera di revisione della rete, si resta in attesa di quanto richiesto con la massima urgenza. Si fa presente che, qualora la documentazione trasmessa non fosse ancora conforme alle indicazioni già fornite e ribadite nella presente, dovremo procedere comunque a sottoporre al tavolo di monitoraggio il documento di rete, seppur incompleto”. (ITALPRESS)