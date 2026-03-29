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Novara, auto contro un palo sulla statale 229: morto un 21enne

AdnKronos

Novara, auto contro un palo sulla statale 229: morto un 21enne

Dom, 29/03/2026 - 10:05

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(Adnkronos) – Incidente nella notte di oggi, domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno (Novara). Un'auto si è schiantata contro un palo della luce. Nella vettura viaggiavano due ragazzi: il passeggero, un ventunenne, è morto sul colpo mentre il conducente, di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. A dare l'allarme è stato un carabiniere di passaggio, intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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