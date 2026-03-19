Niscemi, Caltaqua: interventi in corso sulla rete di adduzione

Caltaqua informa gli utenti del Comune di Niscemi che negli ultimi giorni si sta registrando una lieve dilatazione dei turni di distribuzione idrica. La situazione è determinata da una perdita individuata lungo l’adduttore che alimenta il sistema di distribuzione, circostanza che ha comportato un temporaneo minor apporto idrico alla rete del territorio. I tecnici dell’azienda sono già al lavoro per individuare con precisione il punto del guasto e procedere con la riparazione, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di esercizio della rete. Caltaqua assicura che gli interventi sono in corso e che sarà cura dell’azienda informare tempestivamente la cittadinanza su ogni utile aggiornamento relativo all’evoluzione della situazione e al ripristino della regolare distribuzione. Calendario attualmente in vigore:

19/03/2026 Gramsci – centro santi – centro storico – cimitero alto

20/03/2026 Spasimo Alto – Cicero – macello Basso – tripoli trappeto

21/03/2026 Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – carbone e Maugeri – Poggio Placenti

22/03/2026 Pitrè – Canale – Macello alto

23/03/2026 Gramsci – centro santi – centro storico – cimitero alto

24/03/2026 Spasimo Alto – Cicero – macello Basso – tripoli trappeto

25/03/2026 Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – carbone e Maugeri – Poggio Placenti

26/03/2026 Pitrè – Canale – Macello alto