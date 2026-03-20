Nel Nisseno sanzionato dalla Polizia Stradale conducente pullman di linea per rilevante superamento del limite di velocità

La Polizia di Stato ha sanzionato il conducente di un pullman adibito al servizio di linea che, sulla tratta Gela – Palermo, viaggiava alla velocità di 127 km/h superando, in modo rilevante, il limite di taratura del dispositivo limitatore di velocità, fissato dalla legge a 100 km/h. Si tratta di una condotta di particolare allarme poiché riguarda un veicolo destinato al trasporto pubblico di passeggeri, per il quale i margini di tolleranza sul piano della sicurezza sono necessariamente minimi.

Quando sono superati i limiti connessi ai dispositivi di controllo della velocità, il pericolo non resta confinato a una mera violazione formale, ma incide concretamente sulle condizioni di sicurezza della circolazione e sulla tutela delle persone trasportate.

L’equipaggio della Polizia Stradale di Gela ha contestato le contravvenzioni per aver superato il limite connesso al limitatore di velocità installato sul veicolo, per il quale il codice della strada prevede una sanzione di 921 euro, e la circolazione con superamento dei limiti di taratura del dispositivo, per il quale è prevista la sanzione di 831 euro. L’attività della Polizia Stradale è diretta a prevenire condotte pericolose e garantire il pieno rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza stradale.