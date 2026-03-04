Nel nisseno, 35enne aggredisce a morsi un agente della polizia locale

I Carabinieri hanno arrestato un 35enne di Riesi, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel centro abitato di Riesi, nei pressi degli uffici della Polizia Municipale, dove un Ispettore Superiore era impegnato in servizio di controllo del territorio.

L’uomo, sopraggiunto a bordo della propria auto, avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’agente, proferendo frasi minacciose. Invitato a chiarire la propria condotta presso gli uffici della Polizia Municipale, situata a breve distanza, l’indagato avrebbe improvvisamente aggredito fisicamente il pubblico ufficiale, colpendolo ripetutamente al volto e alla mano e mordendolo a un dito.

Il gesto appare verosimilmente riconducibile a un pregresso risentimento dell’uomo nei confronti degli operatori della Polizia Locale. L’aggressione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento di altri agenti presenti e dei carabinieri giunti sul posto, che sono riusciti a immobilizzare l’uomo, evitando ulteriori conseguenze. Il pubblico ufficiale aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’indagato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. L’uomo è finito agli arresti domiciliari. Il gip presso il Tribunale di CALTANISSETTA, su richiesta della locale, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore notturne.