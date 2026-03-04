Salute

Nel nisseno, 35enne aggredisce a morsi un agente della polizia locale

Redazione

Nel nisseno, 35enne aggredisce a morsi un agente della polizia locale

Mer, 04/03/2026 - 17:02

Condividi su:

I Carabinieri hanno arrestato un 35enne di Riesi, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel centro abitato di Riesi, nei pressi degli uffici della Polizia Municipale, dove un Ispettore Superiore era impegnato in servizio di controllo del territorio.

L’uomo, sopraggiunto a bordo della propria auto, avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’agente, proferendo frasi minacciose. Invitato a chiarire la propria condotta presso gli uffici della Polizia Municipale, situata a breve distanza, l’indagato avrebbe improvvisamente aggredito fisicamente il pubblico ufficiale, colpendolo ripetutamente al volto e alla mano e mordendolo a un dito.

Il gesto appare verosimilmente riconducibile a un pregresso risentimento dell’uomo nei confronti degli operatori della Polizia Locale. L’aggressione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento di altri agenti presenti e dei carabinieri giunti sul posto, che sono riusciti a immobilizzare l’uomo, evitando ulteriori conseguenze. Il pubblico ufficiale aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’indagato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. L’uomo è finito agli arresti domiciliari. Il gip presso il Tribunale di CALTANISSETTA, su richiesta della locale, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore notturne.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta