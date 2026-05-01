VILLALBA – Due le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale in vista delle Amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Lista “L’ Altra Villalba” con Rita Favata – candidata sindaco, sostenuta Alessi Andrea, Bumbolo Giovanni, Ministeri Miriana, Ricottone Giuseppe, Saia Luciano, Scarlata Eliana, Siracusa Salvatore, Spadaro Paola . Questa la seconda Lista “Vivere Villalba” con Fabio Plumeri candidato Sindaco. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale a suo sostegno: Diprima Chiara Maria, Guarino Salvatore, Messina Salvatore, Lupo Antonio, Nalbone Antonietta Ottavia, Noto Gesuela, Rapisarda Ilaria, Ricottone Salvatore
Villalba, in lizza per la carica di sindaco Rita Favata lista “L’Altra Villalba” e Fabio Plumeri “Vivere Villalba”
Ven, 01/05/2026 - 10:05
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