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Villalba, in lizza per la carica di sindaco Rita Favata lista “L’Altra Villalba” e Fabio Plumeri “Vivere Villalba”

Carmelo Barba

Villalba, in lizza per la carica di sindaco Rita Favata lista “L’Altra Villalba” e Fabio Plumeri “Vivere Villalba”

Ven, 01/05/2026 - 10:05

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VILLALBA – Due le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale in vista delle  Amministrative del prossimo 24 e 25 maggio.  Lista  “L’ Altra Villalba” con Rita Favata – candidata sindaco, sostenuta Alessi Andrea, Bumbolo Giovanni, Ministeri Miriana, Ricottone Giuseppe, Saia Luciano, Scarlata Eliana, Siracusa Salvatore, Spadaro Paola . Questa la seconda Lista “Vivere Villalba” con Fabio Plumeri candidato Sindaco. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale a suo sostegno: Diprima Chiara Maria, Guarino Salvatore, Messina Salvatore, Lupo Antonio, Nalbone Antonietta Ottavia, Noto Gesuela, Rapisarda Ilaria, Ricottone Salvatore

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