Mps, proxy advisor Iss raccomanda voto per lista presentata da Cda uscente

(Adnkronos) – Il proxy advisor Iss ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena di votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, che vede Fabrizio Palermo candidato alla carica di amministratore delegato. Di contro, ha raccomandato agli azionisti della banca di votare contro la lista di Plt Holding, che sostiene Lovaglio, e contro quella di minoranza degli investitori istituzionali. Iss mette in evidenza che "pur riconoscendo le problematiche del processo" è il dissidente "che deve presentare argomentazioni convincenti a favore del cambiamento", elemento, spiegano, "ancora più cruciale quando si cerca di ottenere un cambio di maggioranza". Per questo, spiega il proxy, la valutazione "del processo" deve essere fatto nella seconda votazione a cui sarà soggetta la lista del cda nel caso in cui risultasse vincente: a tal proposito, Iss raccomanda di votare contro il candidato presidente Nicola Maione per preoccupazioni che "riguardano la trasparenza, la pianificazione della successione e l'accountability complessiva" mentre consiglia di votare a favore dell'elezione del candidato ceo Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi che l'istituto bancario, sottolinea Iss, "ritiene in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per ricoprire la carica di amministratore delegato" e che comunque – anche in caso di mancata elezione ad Ad – "potrebbero continuare a contribuire con la loro esperienza nel settore finanziario in qualità di consiglieri". Nel report del proxy advisor viene suggerito di bocciare anche l'attuale presidente del comitato nomine Domenico Lombardi. Viene consigliato anche il voto contrario ad altri consiglieri ritenuti non in possesso dei requisiti di indipendenza.

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