Motorola, On air campagna per Moto G con Achille Lauro

(Adnkronos) – Brand Ambassador ma anche – nella finzione dello spot – creative director di una campagna che celebra l'espressione di sé e la possibilità di reinventarsi restando autentici: è a più livelli il ruolo di Achille Lauro nella nuova iniziativa di Motorola, da oggi on-air pensata per la famiglia dei dispositivi moto g. Un progetto – si spiega dal brand di telefonia – che "segna un nuovo capitolo nella partnership con un l'artista poliedrico, consolidando un legame fondato su innovazione, audacia e autenticità, e ribadendo l'impegno di motorola nel dialogare con le nuove generazioni". Il cantante, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, si conferma come ponte tra il mondo del lifestyle e quello dell’innovazione tecnologica. In questa nuova campagna, con creatività sempre a cura di EY Studio+, Achille Lauro rappresenta il filo conduttore di uno storytelling che si esprime con un’esplosione di movimento, colore e stile La narrazione è un viaggio mentale e visivo, che dal suo ufficio si espande in una sequenza di mondi surreali. Un voice over fluido guida lo spettatore fino al messaggio finale che è anche il claim della campagna: “Il finale? Lo scegli tu”. Un invito diretto a definire la propria espressione e a vivere la tecnologia della nuova famiglia moto g, moto g57, moto g67 e moto g77, come un mezzo per la propria auto-espressione, piuttosto che come una limitazione. "Siamo entusiasti di proseguire questo percorso con Achille Lauro," ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia. "La tecnologia, oggi più che mai, è un'estensione della nostra personalità e del nostro stile. Con la famiglia moto g, invitiamo i nostri utenti a un nuovo livello di espressione. È un'evoluzione naturale del messaggio “E tu che fai, sali?' della precedente campagna edge, che ora si trasforma in un invito ancora più profondo: 'Il finale? Lo scegli tu”. Vogliamo che moto g sia il mezzo attraverso cui ognuno possa costruire il proprio racconto, offrendo non solo prestazioni, ma anche identità e senso di appartenenza. L’obiettivo della campagna è elevare moto g da prodotto a vera e propria famiglia di dispositivi, dotata di un’essenza riconoscibile e capace di convivere nella quotidianità dell’utente, donando carattere, personalità e coolness.” La campagna è stata diretta da Byron Rosero, che ha voluto integrare una componente realizzata con intelligenza artificiale (AI) come strumento creativo per ampliare il racconto visivo e aprire a nuove possibilità narrative. La campagna vede la firma anche di Nima Benati, tra le fotografe di moda italiane più riconosciute a livello internazionale.

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