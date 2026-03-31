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Iran, Crosetto nega base Sigonella a bombardieri Usa

Redazione 3

Iran, Crosetto nega base Sigonella a bombardieri Usa

Mar, 31/03/2026 - 09:57

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Nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella. L’episodio è riportato dal Corriere e confermato a LaPresse da fonti informate che hanno specificato che si trattava di aerei bombardieri, quindi fuori dagli accordi tra i due Paesi. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo degli aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. Portolano ha quindi chiamato il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo. Da qui la decisione di negarne l’utilizzo agli Usa. (LaPresse)

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