Caltanissetta. Ufficio Carte d’Identità del Comune resterà aperto dal 21 al 23 marzo per il Referendum

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta garantirà degli orari aggiuntivi per il rilascio immediato del documento di identità, utile all’esercizio del voto in occasione del Referendum confermativo sulla giustizia

In vista del voto referendario in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 (leggi il quesito), l’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta osserverà dei giorni e orari di apertura straordinaria.

La Responsabile dell’Ufficio di coordinamento del Servizio Elettorale, Angela Maria Di Gesu, ha diramato infatti un avviso nel quale è stato definito il suddetto calendario, che consentirà ai cittadini sprovvisti del documento di identità in corso di validità di fruire del servizio di immediato rilascio della CIE, utile all’esercizio del diritto al voto.

Nello specifico, l’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Caltanissetta garantirà il servizio nel giorno antecedente e durante le operazioni di voto, attenendosi al seguente prospetto di apertura straordinaria:

Sabato 21 marzo 2026: Dalle ore 09:00 alle 18:00 (orario continuato)

Domenica 22 marzo 2026: Dalle ore 07:00 alle 23:00 (orario continuato)

Lunedì 23 marzo 2026: Dalle ore 07:00 alle 15:00 (orario continuato)

Si precisa che non occorre la prenotazione. Il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito del documento di identità scaduto o deteriorato; in mancanza del documento, dovrà dotarsi della denuncia di furto o smarrimento.

Sono necessari, inoltre, una foto recente formato fototessera e la tessera sanitaria. Il pagamento dei diritti di segreteria è consentito in contanti o in modalità elettronica a mezzo POS o PAGO PA.