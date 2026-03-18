Caltanissetta, referendum 2026: trasporto gratuito per elettori con disabilità lieve

Il Comune di Caltanissetta informa gli aventi diritto al voto in occasione delle consultazioni referendarie elettorali del 22 e 23 marzo 2026 che, come indicato nella Legge n. 515 del 1993 e Legge n. 104 del 1992, è stato previsto il trasporto GRATUITO per gli elettori con disabilità lieve al fine di consentire loro di raggiungere il seggio elettorale di appartenenza.L’elettore interessato ad usufruire del predetto servizio, deve contattare l’Ufficio Relazione con il munito di certificato medico rilasciato dal medico di famiglia attestante la difficoltà dell’elettore a deambulare autonomamente Pubblico (U.R.P) del Comune di Caltanissetta ai seguenti recapiti telefonici: 0934 74396 oppure 320 329 7350 attivi: domenica 22 marzo 2026, dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7,00 alle ore 14,00. Si precisa che il CERTIFICATO MEDICO NON DEVE RIPORTARE L’INDICAZIONE DI ALCUNA PATOLOGIA ma semplicemente certificare la difficoltà a deambulare autonomamente.