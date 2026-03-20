Caltanissetta, la V Commissione consiliare in visita al centro aggregativo “DesTEENazione – Desideri in azione” in via Cittadella

La V Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta, di cui è presidente Alessandra Longo, alla presenza dell’Assessore Ermanno Pasqualino, ha effettuato un sopralluogo al centro aggregativo “DesTEENazione – Desideri in azione” in via Cittadella Nel corso della visita, i componenti della Commissione hanno potuto constatare la qualità degli spazi, l’organizzazione delle attività e il valore complessivo del progetto, definendolo “un vero e proprio gioiellino per Caltanissetta”.

Presidente Longo :”DesTEENazione rappresenta una grande opportunità per i giovani del territorio: un luogo moderno, inclusivo e dinamico, dove poter crescere, confrontarsi, sviluppare competenze e costruire il proprio futuro attraverso attività educative, culturali e sociali.La Commissione invita tutti i ragazzi e le ragazze di Caltanissetta e dei territori limitrofi a visitare il centro, informarsi e partecipare attivamente alle iniziative proposte, contribuendo a rendere questo spazio sempre più vivo e partecipato”.

Assessore Pasqualino: “Durante l’incontro ho chiesto la disponibilità a supportare la crescita e la promozione di questa realtà. La commissione, così come tutti i consiglieri eletti al Consiglio comunale di Caltanissetta, possono trasformarsi in un’importantissima cassa di risonanza capace di contribuire ad allargare la rete di conoscenza dello spazio DesTEENazione coinvolgendo le associazioni e ogni singolo cittadino”.