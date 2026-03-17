Caltanissetta, la scuola di danza sportiva New Planet Academy protagonista tra Milazzo e Catania: 32 medaglie nel weekend di gare

Weekend di grandi soddisfazioni per gli atleti della New Planet Academy, la scuola di danza sportiva con sedi a Caltanissetta e San Cataldo, protagonisti in due importanti appuntamenti del calendario agonistico regionale.Sabato 14 marzo gli atleti hanno preso parte al Campionato Regionale FIDESM disputato a Milazzo, mentre domenica hanno partecipato al 17° Trofeo Città dello Stretto, andato in scena al Palaghiaccio di Catania. Due giornate di competizioni intense che hanno visto la scuola nissena distinguersi ancora una volta per numero di partecipanti e qualità tecnica, conquistando ben 32 medaglie complessive: 17 ori, 8 argenti e 7 bronzi tra competizioni di gruppo e gare individuali.





















Tra i più piccoli si mette in evidenza la Flash Crew (Under 7) che conquista tre primi posti nelle discipline Synchro Latin, Street Show Dance e Synchro Freestyle. Grande risultato anche per Cosmic Crew (Under 12) che ottiene 1° posto Hip Hop e 2° posto Synchro Latin, mentre Galaxy Crew (Under 16) sale sul gradino più alto del podio nel Synchro Latin. Primo posto anche per il gruppo Latin Kids (Under 7) nel Synchro Latin e per le Candy Kids (Under 9) che conquistano il 1° posto nella stessa disciplina.Nel settore Hip Hop si distinguono inoltre le Urban Divas Crew (Under 16) con il 1° posto, mentre le Baby Urban Crew (Under 12) ottengono un 2° posto. Ottime prestazioni anche per i gruppi dei più piccoli: i Tiger Crew (Under 5) conquistano il 2° posto Synchro Dance, mentre il gruppo Baby Latin (Under 5) ottiene il 2° posto Synchro Latin. Tra gli adulti spicca il risultato delle Vintage Queen (Over 35) che conquistano 1° posto Synchro Dance e 2° posto Synchro Latin. Importanti piazzamenti anche nelle competizioni individuali del Solo Latin. Grande protagonista Nicole Russo, che conquista 1° posto Samba, 1° posto Cha Cha Cha e 1° posto Rumba, entrando inoltre nella Top 12 del Campionato Regionale FIDESM.Ottima prova anche per Aurora Messina, che ottiene 1° posto Samba e 2° posto Cha Cha Cha.Sul gradino più alto del podio anche Karol Di Benedetto, 1° posto Cha Cha Cha e 5° posto Samba, Giorgia Medico con 1° posto Samba e 5° posto Cha Cha Cha, e Giorgia Tallo con 1° posto Samba e 3° posto Cha Cha Cha.Tra gli altri piazzamenti di rilievo troviamo Vitale Ginevra con 2° posto Samba e 3° posto Cha Cha Cha, Amira Callari con 2° posto Cha Cha Cha e 3° posto Samba, e Marta Leonardi con 2° posto Rumba, 3° posto Samba e 5° posto Cha Cha Cha.Medaglia di bronzo anche per Giusy Ninfosì e Patricia Larecchiuta, entrambe 3° posto Cha Cha Cha, mentre Gaia Cordaro conquista 3° posto Samba e 3° posto Cha Cha Cha.Buone prestazioni anche per Rachele Sberna (4° posto Samba e 4° posto Cha Cha Cha), Giorgia Giuliana (6° posto Samba e 4° posto Rumba), Carine Cordaro (6° posto Samba e 6° posto Cha Cha Cha) e Carlotta Cannarozzo (5° posto Samba e 6° posto Cha Cha Cha).Da segnalare inoltre le finali conquistate da Chantal Russo, entrata in finale sia nel Samba che nel Cha Cha Cha, e da Stefania Stroe, finalista nella Rumba. Entrambe si sono inoltre classificate tra le Top 24 del Campionato Regionale FIDESM.Ottima esperienza alla loro prima competizione ufficiale anche per Nicole Salerno e Carlotta Cannarozzo, che hanno affrontato la pista con entusiasmo dimostrando grande impegno e determinazione.Un fine settimana dunque estremamente positivo per la New Planet Academy, che continua a confermarsi una delle realtà più attive e competitive della danza sportiva sul territorio, grazie al lavoro degli atleti e dello staff tecnico.Archiviato questo intenso weekend di gare, l’attenzione è già rivolta al prossimo importante appuntamento agonistico: il 10 maggio, quando gli atleti della scuola torneranno in pista per il Campionato Interregionale Sicilia–Calabria AICS MIDS, un evento che si preannuncia di alto livello e che vedrà ancora una volta protagonisti i ballerini della New Planet Academy, pronti a rappresentare il territorio e a inseguire nuovi traguardi sportivi.