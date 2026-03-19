Caltanissetta, la magia della serie animata “This is Dad” tratta dal libro di Davide Vinciprova arriva in musica

Il mondo della musica, in attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche prevista per il 2027 della serie animata, si prepara a un evento imperdibile. Il prossimo 17 aprile 2026 uscirà l’album della colonna sonora della serie animata tratta dall’omonimo libro Questo è Papà, scritta dal Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova.

La raccolta comprende 12 brani che promettono di conquistare grandi e piccini. Tra le canzoni già disponibili sulle principali piattaforme di streaming musicale come Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube spiccano i singoli “Day by Day” e “Two Stars”, mentre il nuovo tormentone estivo “Buenas Noches”, destinato a diventare la colonna sonora dell’estate 2026, verrà rilasciato pochi giorni prima, il 5 Aprile 2026.

Con un approccio unico che fonde diversi generi musicali, Davide Vinciprova ha messo a frutto la sua esperienza da disc jockey e quella nuova di cantautore per creare un mix intenso e ricco di emozioni, ispirato dalla vita quotidiana e dalle esperienze personali. Il risultato è una colonna sonora capace di parlare tanto ai bambini quanto agli adulti, emozionando e facendo ballare.

L’album sarà disponibile anche sui social network come Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp e sul profilo di Davide Vinciprova sarà possibile scoprire i contenuti esclusivi, anteprime e curiosità sulla serie animata.

Con questo progetto, Davide Vinciprova conferma il suo talento nel trasformare storie in musica e nel portare gioia attraverso note e melodie che restano nel cuore.

L’album della colonna sonora per l’Italia è già disponibile, in preordine, all’indirizzo

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