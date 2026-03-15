Caltanissetta, Grand Prix: a 85 anni completa la 10 km

Tra i circa 360 atleti che questa mattina hanno preso parte a Caltanissetta alla tappa del Grand Prix Sicilia di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri, uno dei protagonisti più ammirati è stato Francesco Scarcipino Pattarello, classe 1941, che a 85 anni è riuscito a portare a termine l’intera gara.

La competizione, organizzata dalla Asd Marathon Caltanissetta, presieduta da Giuseppe Zagarella, si è svolta sotto la pioggia, rendendo il percorso ancora più impegnativo per i runner. Nonostante le condizioni meteo e la fatica dei dieci chilometri, Pattarello – tesserato per la società Fiamma San Gregorio di Catania – ha affrontato la prova con determinazione, completando la gara tra gli applausi e l’incoraggiamento degli altri partecipanti e degli spettatori lungo il tracciato.

La gara maschile è stata vinta dall’atleta di origini marocchine Aziz Mohamed Hammedi, della Universitas Palermo, che ha completato il percorso in 33’47. Tra le donne si è imposta Virginia Salemi, prima al traguardo allestito all’interno dello stadio Tomaselli, con il tempo di 39’10. La tappa nissena del circuito regionale ha richiamato atleti provenienti da diverse province dell’isola e ha regalato anche una significativa testimonianza di passione sportiva grazie alla partecipazione del runner più anziano in gara.