Caltanissetta, concorso in riciclaggio e truffa aggravata: 50enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un cinquantenne in esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, a seguito di sentenza definitiva che lo ha condannato alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per i reati di concorso in riciclaggio, truffa aggravata, possesso di documenti falsi e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. L’uomo è stato condannato anche al pagamento della multa di quattro mila e cinquecento euro e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere Caltanissetta.