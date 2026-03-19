Caltanissetta celebra i 209 anni della Polizia Penitenziaria: una festa tra memoria e comunità

Un traguardo storico che intreccia onore, servizio e territorio. La Polizia Penitenziaria ha celebrato il suo 209° anniversario di fondazione, scegliendo per la prima volta una cornice d’eccezione esterna alle mura degli istituti: il “Centro Michele Abate”, concesso per l’occasione dal Comune di Caltanissetta.

L’evento ha visto la partecipazione corale di tutte le realtà penitenziarie della provincia. Erano presenti i Direttori e i Comandanti degli istituti delle Case Circondariali di Caltanissetta e Gela, della Casa di Reclusione di San Cataldo, dell’Istituto Penale per i Minorenni e dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Caltanissetta.

A suggellare l’importanza dell’evento, la platea è stata onorata dalla presenza delle massime cariche civili, militari e religiose, tra cui:

Il Prefetto e il Sindaco di Caltanissetta;

I vertici della Magistratura (Corte d’Appello, Procura e Tribunale di Sorveglianza);

Il Vicario del Vescovo;

I Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Ispettorato Forestale.

Durante la cerimonia, il Dirigente di Polizia Penitenziaria Marcello Matrascia, Comandante di reparto, ha illustrato con precisione le attività operative svolte dagli istituti provinciali nell’ultimo anno. Un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo dei caduti del Corpo, alla presenza dell’Associazione ANPPE di Niscemi. È stato ricordato, a tal proposito, lo storico traguardo del 25 ottobre 2025, data in cui è stato inaugurato il primo monumento alla loro memoria.

La Dott.ssa Giulia Gelsomino, per la prima volta in veste di Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta, ha espresso profondo orgoglio nel celebrare questa ricorrenza:

“Festeggiare i 209 anni del Corpo significa onorare il sacrificio quotidiano di uomini e donne che operano con umanità e fermezza.”

Nel corso della mattinata sono state consegnate le ricompense al personale che si è particolarmente distinto in servizio. La narrazione è stata accompagnata dal video celebrativo ufficiale dell’Amministrazione e da un filmato inedito che ha mostrato il volto umano e professionale del lavoro svolto nelle strutture della provincia.

La celebrazione si è conclusa con un tocco di eccellenza locale: il taglio della torta ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto alberghiero locale, affiancati dal prestigioso Maestro Cav. Lillo De Fraia, pasticciere di fama internazionale, che ha reso omaggio al Corpo con la sua arte.