Caltanissetta capitale dell’enduro: ad aprile gli Assoluti d’Italia – Coppa Italia con l’organizzazione del Motoclub Fuorigiri

Caltanissetta si prepara a diventare il cuore pulsante dell’enduro nazionale. Dal 17 al 19 aprile 2026 la città ospiterà il 5° e 6° Round del Campionato Assoluti d’Italia Enduro – Coppa Italia, evento assegnato dalla Federazione Motociclistica Italiana al Motoclub Fuorigiri A.S.D., realtà che negli anni ha dimostrato una straordinaria capacità organizzativa.

Non è la prima volta che il sodalizio nisseno si distingue a questi livelli: già nel 2024 Caltanissetta era stata protagonista con appuntamenti di rilievo nazionale firmati Fuorigiri. Un percorso di crescita costante che oggi rappresenta un vero fiore all’occhiello non solo per la città, ma per l’intero movimento dell’enduro, sia regionale che nazionale.



“È una grande soddisfazione non solo per noi, ma per tutta Caltanissetta. Questo risultato è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che dimostra la nostra capacità organizzativa. Possiamo contare su un gruppo operativo straordinario, fondamentale per la riuscita della manifestazione: sono appassionati veri, enduristi puri, che mettono anima e cuore in tutto quello che fanno. Grazie a loro tutto questo è possibile”, dichiara il presidente del Motoclub Fuorigiri, Salvatore “Totò” Sardo – “In quei giorni Caltanissetta sarà la capitale dell’enduro nazionale”.



Un riconoscimento importante che premia un’associazione nata nel 2005 con l’obiettivo non solo di promuovere lo sport, ma anche di valorizzare il territorio, le tradizioni e la cultura locale, portando Caltanissetta al centro della scena motoristica italiana.

L’evento prenderà forma già dal 15 aprile con l’allestimento del “Villaggio di Gara”: Piazza Monsignor Garcia ospiterà il paddock A, mentre via Aldo Pinelli accoglierà il paddock B, cuore logistico con team e mezzi di assistenza.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 17 aprile con la prima prova speciale nei terreni limitrofi a via Rochester. Sabato 18 aprile, dalle ore 8.30, i piloti partiranno dal Monumento Aereo G. Gabrielli per affrontare un percorso ad anello da ripetere quattro volte, per circa sette ore di gara. Domenica 19 aprile si replicherà con tre giri dello stesso tracciato, per una durata complessiva di circa cinque ore.



Il tracciato, lungo circa 50 chilometri, si svilupperà prevalentemente su fuoristrada, con alcuni tratti su strade aperte al traffico nel rispetto del codice della strada. Ogni giro includerà tre prove speciali cronometrate – Cross Test, Enduro Test ed Extreme Test – decisive per la classifica finale.

Centro operativo e direzione gara saranno ospitati presso il centro Michele Abate.

Caltanissetta si prepara così a vivere un evento di grande richiamo, capace di unire sport, passione e promozione del territorio, confermandosi sempre più punto di riferimento per l’enduro italiano.