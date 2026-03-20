Caltanissetta, CaltaquaCampus: studenti in visita agli impianti per scoprire il percorso dell’acqua

Caltanissetta – Si è svolta questa mattina la prima delle due visite didattiche organizzate da Caltaqua nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), iniziativa che rientra nel progetto CaltaquaCampus, con cui l’azienda apre le porte dei propri siti agli studenti del territorio.Alla visita hanno partecipato 32 alunni appartenenti a due classi dell’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, accompagnati dai docenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del servizio idrico integrato e il complesso percorso dell’acqua: dalla captazione alle reti di distribuzione, fino all’utilizzo nelle abitazioni e al successivo ritorno in natura in condizioni ottimali attraverso i processi di depurazione.Durante la visita, gli studenti hanno potuto vivere esperienze concrete e scoprire curiosità sul funzionamento quotidiano del servizio idrico: hanno osservato come avviene il monitoraggio continuo e in tempo reale dei serbatoi e dei contatori attraverso il telecontrollo, hanno appreso le tecniche di pulizia e manutenzione dei serbatoi attraverso le tecnologie più innovative, e hanno visto come vengono effettuati i controlli dell’acqua lungo la rete mediante punti di prelievo e come i campioni vengono analizzati in laboratorio. Inoltre, i ragazzi hanno approfondito cosa accade all’acqua dopo il suo utilizzo e i comportamenti corretti per evitare problemi alle reti fognarie e tutelare l’ambiente. L’iniziativa assume un significato particolare perché si svolge nella settimana della Giornata mondiale dell’acqua, occasione che richiama l’attenzione sull’importanza della tutela della risorsa idrica e sull’uso consapevole di un bene essenziale per la vita quotidiana.Attraverso il confronto diretto con i tecnici dell’azienda, gli studenti hanno potuto approfondire aspetti tecnici, ambientali e gestionali legati al servizio idrico, comprendendo quanto lavoro e quante competenze siano necessarie per garantire ogni giorno acqua sicura nelle case e la salvaguardia dell’ambiente.Il ciclo di visite proseguirà il prossimo 27 marzo, quando altri 40 studenti, appartenenti a due ulteriori classi dello stesso istituto, prenderanno parte alla seconda giornata di attività prevista dal programma.Con CaltaquaCampus, l’azienda conferma il proprio impegno nella divulgazione e nell’educazione ambientale, offrendo alle nuove generazioni occasioni concrete per conoscere da vicino il valore dell’acqua e la complessità delle infrastrutture che ne garantiscono la gestione.