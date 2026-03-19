Caltanissetta, all’ospedale Sant’Elia al via la formazione scuola-lavoro per gli studenti dell’istituto Galileo-Di Rocco

È iniziato il percorso di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) per gli studenti delle classi 4K e 5K dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” dell’istituto Galilei-Di Rocco, per l’anno scolastico 2025-2026. Le attività si svolgeranno presso l’Azienda Ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, dove gli studenti avranno l’opportunità di visitare alcune Unità Operative, tra cui Talassemia, Neuroradiologia e RMN, Nefrologia e Dialisi, Ortopedia e Traumatologia. Il primo incontro si è svolto il 18 marzo con la classe 5K dell’Istituto Scolastico “Galilei-Di Rocco”, Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, accompagnati dalla Prof.ssa Rocca Valeria; gli alunni sono stati accolti nella U.O.S.D. di Talassemia dagli infermieri Dott.ssa Vilardo Rosaria e Dott. Castelli Francesco; successivamente la Dott.ssa Stefania Musumeci e la Dott.ssa Stefania Riccobene con le loro esposizioni hanno consentito agli studenti di collegare le conoscenze teoriche acquisite a scuola con la realtà operativa dei servizi sanitari. Entrare nei reparti, confrontarsi con medici, infermieri e operatori socio-sanitari permette infatti ai ragazzi di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle competenze richieste nelle professioni di cura e assistenza. Le visite proseguiranno nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di apprendimento sul campo, consentendo agli studenti di conoscere da vicino l’organizzazione dei reparti ospedalieri e le professioni sanitarie, rafforzando il legame tra scuola e territorio.