Asp Caltanissetta, Comitato Consultivo Aziendale 2026/2028: Giuseppe Valerio Palermo confermato presidente, Giacomo Giurato vicepresidente

Nel corso della seduta che si è tenuta lunedì 09 marzo 2026, presso la Sala Majorana della sede centrale dell’ASP di Caltanissetta, l’assemblea dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti che costituisce il Comitato Consultivo Aziendale ha proceduto all’elezione dei vertici dell’organismo.I lavori, avviati in seconda convocazione alle ore 10.30 sotto la regolarità del quorum costitutivo, hanno visto la partecipazione di dodici rappresentanti di primo piano del terzo settore locale e tre deleghe formalizzate. A seguito della presentazione delle candidature, l’assemblea ha deliberato di procedere alla votazione per acclamazione. Sono stati così eletti: Presidente: Sig. Giuseppe Valerio Palermo (Associazione Nessunostacolo); Vicepresidente: Sig. Giacomo Giurato (Associazione Adoces Sicilia ODV).Il neo-eletto presidente Palermo, nel ringraziare i componenti per la fiducia rinnovata, ha auspicato una proficua e costante collaborazione tra tutte le realtà del Comitato, rivolgendo un sentito ringraziamento al Vicepresidente uscente per l’impegno e la professionalità dimostrati nel precedente mandato. Il Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Ficarra, impossibilitato a partecipare alla seduta, ci tiene a sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal Comitato Consultivo Aziendale poiché consolida quel ponte necessario tra l’amministrazione sanitaria e le istanze dei cittadini e dei pazienti: “Al presidente Palermo e al vicepresidente Giurato vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Il loro ruolo di stimolo e monitoraggio è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e l’umanizzazione delle cure. La Direzione Generale resterà, come sempre, aperta al confronto costruttivo con il C.C.A., valorizzando il contributo di ogni singola associazione per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute del nostro territorio.”