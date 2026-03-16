Antisemitismo, pdl Scotto: “Mai via Almirante, stop strade intitolate a chi appoggiò leggi razziali”

(Adnkronos) – Contrastare l'antisemitismo e l'odio razziale (anche) aggiornando la vecchia legge -risalente al 1927- che disciplina la scelta dei nomi, per vie e piazze nel Belpaese. Nel testo, tuttora in vigore, l'unico vincolo reale all'intitolazione di luoghi pubblici era che il prescelto/a dovesse esser deceduto "da almeno dieci anni". Maglie troppo larghe, per il deputato del Partito democratico, Arturo Scotto, che chiede di modificare quell'art.3 con un 3bis, dove si specifica che "nessuna strada, monumento, edificio e spazio pubblico o privato aperto al pubblico può essere dedicata a persona che abbia, con atti e scritti, sostenuto, propagato o organizzato l’antisemitismo e l’odio razziale". "Se davvero abbiamo tutti a cuore la battaglia contro l'odio razziale – dice lo stesso Scotto all'Adnkronos – iniziamo con il vietare per legge di poter dedicare vie e piazze ai leader politici che hanno sostenuto le leggi razziali, come fece ad esempio Almirante". Nel provvedimento, appena presentato alla Camera e visionato in bozza dall'Adnkronos ("Disposizioni in materia di divieto di titolazione di strade, monumenti ed edifici a persone che hanno praticato e sostenuto l’antisemitismo e l’odio razziale"), il proponente, in premessa, ricorda come sia oggi "necessario che la Repubblica in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali assuma l’impegno imprescindibile di condannare e prendere le distanze, senza tentennamenti e ambiguità, da tutte le idee, le azioni e le esperienze che si sono compromesse con l’antisemitismo e l’odio razziale". I riferimenti sono chiari: Scotto ricorda come nel nostro paese, prima con le imprese coloniali di fine '800, e soprattutto poi con il fascismo, razzismo e antisemitismo abbiano trovato posto nelle istituzioni. "Il regime fascista – continua il deputato del Pd – profuse uno sforzo straordinario per veicolare tra tutti gli strati sociali la cultura della superiorità razziale, quale presupposto per giustificare le mire espansionistiche coloniali. Dalle canzonette popolari quali 'faccetta nera', alle caricature sugli organi di stampa, all’adozione del 'Manifesto della razza', alla pubblicazione della rivista 'La difesa della razza', fino all’approvazione delle leggi razziali" ci fu "una escalation demagogica che produsse le conseguenti discriminazioni nei confronti della popolazione di religione ebraica, fino all’aberrazione della collaborazione" con il nazismo "nello sterminio". Quanto basta per puntare il dito contro chi ancora ritiene che si possano dedicare strade e piazze a chi ha condiviso o rivendicato quelle scelte scellerate. Nell'articolato si pensa anche a interventi 'correttivi': "Le amministrazioni comunali" devono infatti provvedere "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a uniformarsi coerentemente con il suddetto principio". Analogamente, anche enti, fondazioni e organizzazioni private avranno un anno di tempo per dare attuazione alle disposizioni della presente proposta, cambiando eventualmente il proprio nome.

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