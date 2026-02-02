Sicilia, accusato di aver ucciso pony: chiesto abbreviato

Secondo l’accusa, avrebbe sottratto una pony dalla stalla di un parente e l’aveva legata allo sportello dell’auto per portarla via. La bestiola pero’ sarebbe scivolata a terra senza riuscire a rialzarsi. Trascinata e ridotta in fin di vita, sarebbe stata poi abbandonata agonizzante in un terreno alla periferia di Acate, nel Ragusano, dove venne trovata.

Alla pony i veterinari giunti in soccorso, praticarono l’eutanasia, per le gravi lesioni dovute al trascinamento che ne avevano devastato il corpo fino ai tessuti muscolari. L’imputato, un 35enne, ha richiesto attraverso il suo legale, l’avvocato Daniele Scrofani, di essere giudicato con rito abbreviato. Il processo e’ iniziato davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa. Oltre una decina le associazioni animaliste che hanno richiesto di costituirsi parte civile.