Sanremo, Angelica Bove intona ‘Hallelujah’ in sala stampa

Mar, 24/02/2026 - 17:34

(Adnkronos) – La cantautrice Angelica Bove, in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 con il brano 'Mattone', incanta i giornalisti dell'Ariston Roof intonando a cappella il celeberrimo brano di Leonard Cohen. Domani, nelle due sfide dirette che porteranno le Nuove Proposte da quattro a due in vista della finale di giovedì, Angelica affronterà Mazzariello. 
