Robotica indossabile: Comau lancia MATE-XT GO per l’ergonomia industriale

(Adnkronos) – Comau ha presentato ufficialmente MATE-XT GO, l'ultima evoluzione della sua gamma di esoscheletri indossabili, progettata per supportare il distretto scapolo-omerale durante le attività ripetitive o che richiedono il mantenimento delle braccia sollevate. Il dispositivo si inserisce in un mercato, quello della robotica indossabile, in forte espansione, offrendo una soluzione meccanica passiva che non richiede batterie o motori, garantendo un'integrazione immediata nei flussi di lavoro esistenti. Caratterizzato da un peso inferiore ai 3 kg, MATE-XT GO è stato sviluppato per essere indossato in soli 30 secondi. La tecnologia si basa su un sistema di assistenza regolabile su 8 livelli, calibrato per seguire il movimento fisiologico della spalla. I dati emersi dai test di utilizzo indicano una riduzione dell'attività muscolare e dello sforzo percepito fino al 50%, favorendo un miglioramento posturale che si riflette sulla resistenza del lavoratore durante l'intero turno. La collaborazione con IUVO, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna, ha permesso di combinare l’esperienza di Comau nell'automazione con le più recenti acquisizioni della biomeccanica umana, rendendo l'esoscheletro un supporto efficace per la precisione e la qualità del lavoro svolto. A differenza di molte soluzioni sperimentali, il nuovo modello è prodotto in Italia ed è certificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Categoria II. Questo riconoscimento normativo è fondamentale per l’adozione su larga scala in ambienti professionali regolamentati, dove la sicurezza del personale è soggetta a rigidi protocolli. L'accessibilità economica e la manutenzione minima rendono il sistema adatto non solo ai grandi gruppi industriali, ma anche alle piccole e medie imprese (PMI) e all'artigianato specializzato. Secondo Marco Manavello, Chief Industrials Operations Officer di Comau, la soluzione rappresenta un’evoluzione basata sull'ascolto delle esigenze reali: "Abbiamo ulteriormente evoluto la tecnologia per fornire benefici concreti e quotidiani. Il risultato è una soluzione indossabile che può ridurre l’affaticamento percepito fino al 50%, supportare i lavoratori in compiti fisicamente impegnativi e aiutare le aziende a migliorare sistematicamente l’ergonomia su larga scala". L'uso di MATE-XT GO non è limitato alle linee di assemblaggio automobilistiche. Il design leggero e la facilità di rimozione (stimata in soli 10 secondi) ne consentono l'impiego in settori eterogenei:

Logistica: per la movimentazione manuale dei carichi a scaffale.

Edilizia: per attività di tinteggiatura o installazione di controsoffitti.

Agricoltura: per la raccolta e la cura delle colture arboree.

Artigianato: per lavorazioni di precisione prolungate nel tempo. Migliorando la qualità della vita lavorativa e riducendo il rischio di disturbi muscolo-scheletrici, la robotica indossabile si conferma uno strumento chiave per la sostenibilità sociale del comparto produttivo moderno.

