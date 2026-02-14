Quasi dieci chili di droga e due pistole a casa, arrestato dai carabinieri a Ragusa

Quasi dieci chili di droga e due pistole con matricola abrasa e con le relative munizioni sono stati sequestrati dai carabinieri a Ragusa. Si tratta di uno dei piu’ ingenti sequestri di sostanze stupefacenti nel comune capoluogo: 7 chili di hashish, 2 chili e mezzo di ecstasy, ma anche 25 grammi di cocaina e trenta di crack. Un ventottenne di origini albanesi e’ stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio a Ragusa; la convalida e’ prevista per lunedi’. Il 28enne comparira’ lunedi’ davanti al gip, assistito dal suo legale di fiducia l’avvocato Fabrizio Cavallo, al carcere di contrada Pendente a Ragusa. Nell’appartamento in via Risorgimento, una sorta di “pied-a-terre” in cui venivano custoditi droga e contante (una cifra superiore a 16mila euro) il ventottenne si recava spesso; un andirivieni che ha insospettito i militari che hanno predisposto dei servizi di osservazione. Arrivava nella casa, dove non risiedeva, si allontanava velocemente e vi faceva rientro dopo qualche ora. Un vero e proprio supermarket della droga: una quantita’ che supera complessivamente i 10 chilogrammi in un appartamento che appare come una sorta di centrale di rifornimento. Li’ sono state rinvenute anche due pistole con matricola con relative munizioni oltre a materiale di tipo paramilitare per travisare il volto e attrezzatura per il confezionamento della droga. I militari dell’Arma avevano intercettato il 28enne e lo avevano sottoposto a un controllo nei pressi di contrada Coffa, lungo la statale 115, tra Comiso e Chiaramonte, nel Ragusano, facendo seguire, al controllo personale, anche la perquisizione nella casa di via Risorgimento a Ragusa. Al momento non ci sarebbero altre persone coinvolte. (AGI)