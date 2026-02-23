Salute

Palermo, al via il corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso da BCsicilia e Università popolare

Redazione 3

Palermo, al via il corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso da BCsicilia e Università popolare

Lun, 23/02/2026 - 08:57

Condividi su:

Promosso da BCsicilia e Università popolare inizia a Palermo il Corso “Storia dei dolci siciliani” che si terrà nel periodo febbraio marzo 2026 per sei martedì consecutivi con inizio alle ore 17. Il primo appuntamento è previsto il 24 febbraio con la lezione dal titolo “Dai pani ai dolci: nella mitologia e nella storia” a cui farà seguito, il 3 marzo, la conversazione “Santi e feste: frutta secca e dolci”. La terza lezione, il 10 marzo, affronterà l’argomento “I dolci: dal Settecento ai Sabaudi”, seguito la settimana successiva, 17 marzo, con una relazione sul tema “Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie” mentre il 24 marzo si parlerà de “I pasticceri siciliani e l’influenza degli svizzeri”. L’ultima lezione è prevista invece il 31 marzo e avrà per titolo “Le origini e la storia dei principali dolci siciliani”. In programma anche quattro visite guidate per la degustazione di dolci conventuali: domenica 15 marzo al Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro e al Complesso Santo spirito della Badia Grande ad Agrigento e domenica, 22 marzo, ad Alcamo al Monastero di S. Chiara e a Erice al Convento di San Carlo. Il Corso sarà tenuto da Mario Liberto, agronomo e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia, mentre la presentazione sarà a cura di Alfonso Lo Cascio, giornalista, Presidente  regionale di BCsicilia. Le Lezioni si terranno presso la Sede di BCsicilia Via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. Sarà possibile seguire gli incontri anche on line. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it, Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta