Palermo, al via il corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso da BCsicilia e Università popolare

Promosso da BCsicilia e Università popolare inizia a Palermo il Corso “Storia dei dolci siciliani” che si terrà nel periodo febbraio marzo 2026 per sei martedì consecutivi con inizio alle ore 17. Il primo appuntamento è previsto il 24 febbraio con la lezione dal titolo “Dai pani ai dolci: nella mitologia e nella storia” a cui farà seguito, il 3 marzo, la conversazione “Santi e feste: frutta secca e dolci”. La terza lezione, il 10 marzo, affronterà l’argomento “I dolci: dal Settecento ai Sabaudi”, seguito la settimana successiva, 17 marzo, con una relazione sul tema “Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie” mentre il 24 marzo si parlerà de “I pasticceri siciliani e l’influenza degli svizzeri”. L’ultima lezione è prevista invece il 31 marzo e avrà per titolo “Le origini e la storia dei principali dolci siciliani”. In programma anche quattro visite guidate per la degustazione di dolci conventuali: domenica 15 marzo al Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro e al Complesso Santo spirito della Badia Grande ad Agrigento e domenica, 22 marzo, ad Alcamo al Monastero di S. Chiara e a Erice al Convento di San Carlo. Il Corso sarà tenuto da Mario Liberto, agronomo e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia, mentre la presentazione sarà a cura di Alfonso Lo Cascio, giornalista, Presidente regionale di BCsicilia. Le Lezioni si terranno presso la Sede di BCsicilia Via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. Sarà possibile seguire gli incontri anche on line. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it, Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.