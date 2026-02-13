Niscemi: nuovo sopralluogo del Procuratore Vella, poi sorvolo in elicottero sulla zona della frana

Nuovo sopralluogo, questa mattina, del Procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, nella zona della frana di Niscemi (Caltanissetta). Ieri il magistrato, con i vigili del fuoco e i consulenti nominati, ha fatto un primo sopralluogo nella zona vietata all’accesso. Oggi è previsto anche un sorvolo in elicottero. La Procura indaga per disastro colposo, al momento contro ignoti. (Adnkronos)