Niscemi: nuovo sopralluogo del Procuratore Vella, poi sorvolo in elicottero sulla zona della frana

Ven, 13/02/2026 - 08:53

Nuovo sopralluogo, questa mattina, del Procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, nella zona della frana di Niscemi (Caltanissetta). Ieri il magistrato, con i vigili del fuoco e i consulenti nominati, ha fatto un primo sopralluogo nella zona vietata all’accesso. Oggi è previsto anche un sorvolo in elicottero. La Procura indaga per disastro colposo, al momento contro ignoti. (Adnkronos)

