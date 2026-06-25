Bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, Gela candida il PalaCossiga

Il Comune di Gela ha ufficialmente presentato, alle ore 22 di ieri, la propria candidatura al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie per la riqualificazione del PalaCossiga, storico impianto sportivo cittadino.

La partecipazione al bando è stata resa possibile grazie al lavoro svolto dall’amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore allo Sport Peppe Di Cristina, che hanno portato avanti l’iter progettuale nei tempi previsti dall’avviso ministeriale.

Qualora la candidatura venisse accolta, il Comune potrà beneficiare di un finanziamento superiore a un milione di euro, destinato al recupero e alla rigenerazione dell’impianto, chiuso negli ultimi anni per consentire all’Asp la realizzazione dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid-19.

L’Avviso “Sport e Periferie 2026”, promosso su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive e favorire inclusione sociale, benessere e coesione nelle comunità locali. Per l’iniziativa è stato previsto uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati alla realizzazione di nuovi impianti e 70 milioni dedicati alla rigenerazione e al recupero di strutture già esistenti.

Il progetto presentato dal Comune di Gela rientra proprio in quest’ultima linea di finanziamento e prevede, come stabilito dal bando, una quota di cofinanziamento a carico dell’ente locale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Di Stefano e dall’assessore Di Cristina, che hanno evidenziato l’importanza della candidatura per il futuro dello sport gelese e per il rilancio di una struttura che rappresenta un punto di riferimento per associazioni, atleti e cittadini. Adesso l’attenzione è rivolta all’esito della selezione.

