Convegno a Mussomeli: “Arresto cardiaco – Ogni DAE installato è un cuore protetto”. Fratres dona 10 defibrillatori alla comunità mussomelese.

MUSSOMELI – Un appuntamento da non perdere quello di domani pomeriggio 26 giugno 2026 alle ore 18 presso il Palazzo Sgadari, relativo al Convegno “Arresto cardiaco e gestione del soccorso”, organizzato dalla locale Fratres. Dopo i saluti istituzionali di Vincenzo Sorce, Presidente Gruppo Fratres Mussomeli, avv. Gianluca Nigrelli sindaco di Mussomeli, Padre Achille Lomanto Arciprete di Mussomeli, Liliana Dipasquale, Presidente Regionale Fratres, Stefania Bongiovanni Presidente Territoriale Caltanissetta Agrigento Palermo Fratres, Dr Benedetto Trobia Direttore Distretto Ospedaliero Area Nord, dr. Nunzio Marletta, Direttore Centro Trasfusionale Caltanissetta, Dr Riccardo Castro, Presidente Regionale Zeus 118, sono previsti gli interventi: “Arresto cardiaco: cause ed opzioni terapeutiche in Cardiochirurgia”- Dr. Salvatore Territo, D.M. Cardiochirurgo presso l’U.O.C. di cardiochirurgia dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo; “Arresto Cardiaco: I tre minuti che salvano la vita”; Dr Roberto Nola, D.M. Cardiologo presso l’Unità Terapia Intensiva Cardiologica dell’Arnas Civico di Palermo; “Dalla chiamata all’azione”: Istruzioni Telefoniche del 118 nell’arresto cardiaco extraospedaliero”, Dr Giuseppe Misuraca, Direttore della Centrale Operativa del 118 CL-AG.EN; “Gestione dell’evento critico”: Dr.Roberto Montagnino. Infermiere dell’Area Critica e Istruttore BLSD/ACLS; Silvio Pennica, Autista soccorritore 118 e Istruttore BLSD. A seguire Il Consiglio Direttivo della Fratres consegnerà i defibrillatori al Sindaco di Mussomeli.