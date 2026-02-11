Mafia, colpo a “cosa nostra vittoriese”: sequestrata società di trasporto merci

La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Questura di Ragusa, ha eseguito un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo all’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra vittoriese” e, per questo, condannato di recente con sentenza del gup di Catania alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.Il provvedimento si somma a un altro sequestro eseguito il 19 dicembre 2025, avente ad oggetto beni riconducibili a vario titolo all’indagato per un valore stimato in circa 20 milioni di euro. Gli agenti della Dia e della Questura di Ragusa hanno sottoposto a sequestro una società di trasporto merci operante nella provincia di Ragusa, riconducibile al gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia dell’uomo pur essendo formalmente intestato ad un terzo soggetto. Le attività investigative hanno fatto emergere una serie di criticità, in particolare, nel secondo semestre del 2025 è stato registrato un aumento improvviso e del tutto sproporzionato del fatturato pari a circa 6 milioni di euro, accompagnato da una crescita altrettanto repentina del numero di dipendenti. È emerso, inoltre, che i rapporti commerciali risultano essere esclusivamente con società appartenenti allo stesso gruppo familiare, circostanza che fa pensare a rapporti di natura strumentale. A ciò si aggiunge il fatto che la sede legale e operativa coincide con un immobile destinato esclusivamente a uso abitativo e che la società risulta priva di beni strumentali propri. (LaPresse)