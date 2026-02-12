Jason Momoa protagonista del film tratto dal videogioco Helldivers

(Adnkronos) – L'espansione dell'universo cinematografico di PlayStation prosegue con la trasposizione di uno dei successi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dei videogiochi. Jason Momoa è stato ufficialmente incaricato di guidare il cast del lungometraggio dedicato a Helldivers, segnando una nuova collaborazione con il regista Justin Lin dopo l'esperienza condivisa in Fast X. La produzione, che vede coinvolte Sony Pictures e PlayStation Productions insieme alla Perfect Storm Entertainment, punta a capitalizzare l'enorme popolarità di un marchio che ha visto il suo apice con il secondo capitolo della serie, capace di superare i dodici milioni di unità vendute in soli quattro mesi dal lancio nel 2024. La narrazione cinematografica si ispirerà alle premesse del gioco, incentrate su un'unità d'élite di soldati impegnati in una guerra interstellare contro minacce aliene per garantire la sopravvivenza della fittizia Super Terra. Questo progetto si inserisce in una scia di adattamenti fortunati per Sony, che ha recentemente consolidato il proprio posizionamento nel settore grazie ai risultati commerciali di Uncharted e al successo critico di serie come The Last of Us e Twisted Metal. La scelta di Momoa conferma la strategia dei grandi studios di legare proprietà intellettuali di peso a volti di richiamo globale, in grado di attrarre un pubblico trasversale che vada oltre la base di utenti consolidata del videogioco. Per l'attore si prospetta una stagione cinematografica particolarmente densa di impegni, che lo vedrà spaziare tra diversi franchise di primo piano. Oltre al ruolo di Blanka nel prossimo Street Fighter e al ritorno nei panni di Duncan Idaho in Dune: Part Three, Momoa è atteso anche nell'universo DC come Lobo. La sua partecipazione a Helldivers rafforza ulteriormente il suo profilo di interprete di riferimento per le grandi produzioni d'azione contemporanee, in un mercato che sta premiando con sempre maggiore insistenza la convergenza tra l'intrattenimento interattivo e quello da sala.

