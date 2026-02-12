iPhone si aggiorna a iOS 26.3, le novità

(Adnkronos) – Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 26, introducendo una novità significativa per quanto riguarda la portabilità dei dati verso sistemi operativi concorrenti. La nuova funzione di migrazione permette di trasferire applicazioni, fotografie, messaggi e persino la numerazione telefonica semplicemente affiancando un iPhone a un dispositivo Android. Questa procedura semplifica l'esperienza d'uso rispetto al passato, quando gli utenti erano costretti a utilizzare applicazioni specifiche o a procedere con laboriosi salvataggi manuali per evitare la perdita di contenuti personali durante il cambio di piattaforma. L'integrazione con l'ecosistema esterno si estende anche al settore dei wearable, spinta dalle normative del Digital Markets Act nell'Unione Europea. Con la versione 26.3 del software, gli utenti residenti nei paesi membri possono ora usufruire della funzione di inoltro delle notifiche su dispositivi indossabili prodotti da aziende terze. Tale implementazione consente la visualizzazione completa dei messaggi e una gestione granulare delle applicazioni, riducendo il divario funzionale che storicamente separava l'Apple Watch dagli altri smartwatch presenti sul mercato in termini di interazione con il sistema operativo di Cupertino. L'installazione del pacchetto software è disponibile attraverso la consueta procedura interna al sistema, accessibile tramite il menu delle impostazioni nella sezione dedicata agli aggiornamenti generali. Una volta verificata la compatibilità del proprio terminale con le specifiche della nuova release, il sistema propone il download e la successiva configurazione automatica del dispositivo. L'aggiornamento arriva in un momento delicato per l'azienda, impegnata a bilanciare la propria architettura proprietaria con le crescenti richieste di interoperabilità provenienti dai regolatori internazionali.

