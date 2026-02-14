Frana Niscemi: Sp11 a rischio, sgomberate 3 famiglie e negozi

Sgomberati a Niscemi tre nuclei familiari, un laboratorio che si occupa della lavorazione di marmi e un’attivita’ commerciale dedita alla vendita di prodotti agricoli perche’ gli immobili sono situati lungo la strada provinciale 11. Proprio ieri, al termine del sopralluogo, la Procura di Gela aveva lanciato l’allarme: anche la Sp 11, unica strada che consente a Niscemi un collegamento, e’ a rischio. “Ieri eravamo ‘sorpresi’ – ha detto il procuratore di Gela Salvatore Vella – che quegli edifici non fossero in zona rossa, viste le condizioni della frana in quei settori. Abbiamo esternato la nostra sorpresa alle autorita’ di Protezione civile”. (AGI)