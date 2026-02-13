Caltanissetta. Nuove figure professionali all’Asp: in una settimana conferiti 21 incarichi tra medici e specialisti

CALTANISSETTA. Non si ferma l’impegno dell’ASP di Caltanissetta nel costante lavoro di reperimento di nuove figure professionali. Grazie a un’intensa attività amministrativa condotta negli ultimi giorni, l’Azienda ha formalizzato l’ingresso di 21 nuovi professionisti, tra assunzioni a tempo indeterminato e incarichi specialistici, con l’obiettivo di colmare le vacanze in pianta organica e potenziare i servizi assistenziali nei presidi del territorio.

Sul fronte delle assunzioni stabili, a tempo indeterminato, l’Azienda ha provveduto alla copertura di numerosi posti vacanti:• Nefrologia: assunti 6 dirigenti medici (Dott.sse Ferrara Alida, Narcisi Ilaria, Alessandra Barberi, Maria Rosa Di Franza, Federica Castronovo e il Dott. Eufrate Claudio).• Medicina Interna: assunti 6 dirigenti medici (Dott.ri Alletto Francesca, Conti Giuseppe, Accetta Antonio, Garlisi Maria Chiara, Bonsangue Maria e Nardo Andrea Alessia).• Oncologia: Per il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela, assunti i dottori Lanza Placido e Ricco Vincenza.• Pediatria e Neonatologia: Presso l’UOC di Pediatria del P.O. “S. Elia” di Caltanissetta, entra in servizio il Dott. Carnazzo Salvatore Michele.

Particolare rilevanza assume l’investimento sul polo ospedaliero di Gela, attraverso l’innesto di giovani medici in formazione specialistica:• Anestesia e Rianimazione: Conferiti 5 incarichi ai Dott.ri Martines Bruno, Grimaldi Irene, Di Maio Michela, Guarano Mario Alessio e Territo Rossella. I medici, provenienti dall’Università di Palermo, opereranno presso il P.O. di Gela con una prospettiva di stabilizzazione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo.• Diabetologia: Dal 15 febbraio, la Dr.ssa Spitali Federica assumerà un incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Gela.Nell’ottica di un potenziamento dei servizi territoriali, è stato inoltre conferito l’incarico alla Dott.ssa Cumbo Dominique Maria come Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica fino al 31/12/2026.

“Il lavoro di reperimento del personale è ormai una costante settimanale della nostra amministrazione,” sottolinea il Direttore Generale dell’ASP. “Ogni firma rappresenta un tassello fondamentale per garantire il diritto alla salute e dare respiro ai reparti. Proseguiamo con determinazione nell’attrarre giovani eccellenze e stabilizzare professionisti esperti, assicurando continuità assistenziale in ogni territorio della provincia.”

