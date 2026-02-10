Caltanissetta, “Giorno del Ricordo”: la Polizia ricorda Giovanni Palatucci e Luigi Bruno

Questa mattina nella chiesa Regina Pacis il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, e del “giorno del ricordo” per le vittime delle foibe, che annovera anche la Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Luigi Bruno, ha celebrato una messa alla presenza del Vicario del Questore Domenico Demaio, in rappresentanza del Questore Marco Giambra, e del Capo di Gabinetto del Prefetto, Vice Prefetto Aggiunto Chiara Fiammetta, in rappresentanza del Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina. Alla cerimonia erano presenti Autorità civili e i vertici militari della provincia.









Al termine della messa il dr. Demaio e la dr.ssa Fiammetta hanno deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa di Giovanni Palatucci, collocata nel 2021, in occasione del “Giorno del Ricordo”, nell’area esterna della Scuola Rosso di San Secondo del Capoluogo ai piedi di un albero di ulivo piantumato per la circostanza. La cerimonia si è svolta alla presenza del cappellano della Polizia di Stato don Vicente Genova, della Dirigente Scolastica Loredana Matraxia, della presidente dell’Associazione Bney Efraim Prof.ssa Nazzarena Condemi, della signora Anna Maria figlia di Luigi Bruno e dei componenti delle sezioni A.N.P.S. di Caltanissetta e Gela. Giovanni Palatucci, già Questore reggente di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, salvò dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani. Luigi Bruno, Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza, anche lui in forza alla Questura di Fiume il 5 maggio del 1945 rimase vittima dei massacri delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata. Ad entrambi i momenti hanno partecipato alunni della scuola Lombardo Radice e Rosso di San Secondo.