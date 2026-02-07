Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente nel Ragusano, è in terapia intensiva

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente. Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soccorso all’ospedale Guzzardi di Vittoria, questa mattina la bambina è stata presa in carico dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata in terapia intensiva. Le ustioni coinvolgono circa il 15% del corpo e la piccola ha già iniziato il trattamento specialistico.